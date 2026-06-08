Калининградцы рассказали о главных страхах, связанных с работой

Среди актуальных опасений есть, помимо прочего, боязнь руководства, общей нестабильности, банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются. Также люди боятся перегрузок и выгорания, а то и просто застрять на должности на многие и многие годы.