Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы рассказали о главных страхах, связанных с работой

Чаще всего люди боятся увольнения, маленькой зарплаты и ненужности на рынке труда.

Главный страх, связанный с работой — быть уволенным. Как сообщает сервис SuperJob, аналитики которого провели опрос, этот страх распространен у 9% респондентов.

На втором месте стоит страх недооцененности и маленькой зарплаты (7%). На третьем — опасение оказаться невостребованным специалистом (5%).

Среди актуальных опасений есть, помимо прочего, боязнь руководства, общей нестабильности, банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются. Также люди боятся перегрузок и выгорания, а то и просто застрять на должности на многие и многие годы.

Интересно, что 59% трудоустроенных калининградцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой.