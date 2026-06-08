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Главные новости к вечеру 8 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 8 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время возможность переговоров с украинской стороной трудно представить из-за ее террористических действий.

Каллас объявила о первых санкциях ЕС в отношении Ирана

Источник: Reuters

Евросоюз вводит санкционные меры в отношении Ирана в связи с нарушением свободы судоходства. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

Лавров прокомментировал «письмо» Зеленского Путину

Источник: Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направленное президенту России Владимиру Путину «письмо» Владимира Зеленского было разослано по всему миру. Это, по его словам, не является поступком «вежливых людей».

Иран заявил о прекращении ударов по Израилю

Источник: Reuters

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о прекращении ударов по Израилю. Как следует из заявления, распространенного иранским агентством Fars, в Тегеране предупредили о возможности более мощных ответных мер в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана.

Истребители НАТО сбили БПЛА над Латвией

Источник: TOMS KALNINS/EPA/TASS

В понедельник утром в воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию страны из-за рубежа. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, а жителям рекомендовали оставаться в помещениях.

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