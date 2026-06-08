Главные новости к вечеру 8 июня 2026 года

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о прекращении ударов по Израилю. Как следует из заявления, распространенного иранским агентством Fars, в Тегеране предупредили о возможности более мощных ответных мер в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана.