Главные новости к вечеру 8 июня 2026 года

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время возможность переговоров с украинской стороной трудно представить из-за ее террористических действий.
Каллас объявила о первых санкциях ЕС в отношении Ирана
Лавров прокомментировал «письмо» Зеленского Путину
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направленное президенту России Владимиру Путину «письмо» Владимира Зеленского было разослано по всему миру. Это, по его словам, не является поступком «вежливых людей».
Иран заявил о прекращении ударов по Израилю
Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о прекращении ударов по Израилю. Как следует из заявления, распространенного иранским агентством Fars, в Тегеране предупредили о возможности более мощных ответных мер в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана.
Истребители НАТО сбили БПЛА над Латвией
В понедельник утром в воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию страны из-за рубежа. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, а жителям рекомендовали оставаться в помещениях.