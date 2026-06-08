Мужчина с поддельным талоном проник на борт самолета в США — рейс пришлось отменить

В мае 2026 года в хьюстонском международном аэропорту имени Джорджа Буша произошёл необычный инцидент: 25‑летний Абдулрахман Орийоми сумел проникнуть на рейс авиакомпании United Airlines в Лос‑Анджелес с поддельным посадочным талоном. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Проблемы у мужчины начались еще на паспортном контроле, но ему удалось уговорить сотрудников службы безопасности пропустить его — в том числе с помощью фотографии с ними. Позже, около 9:00, Орийоми встал в очередь на посадку, однако его билет не сканировался. Дождавшись, пока сотрудники аэропорта отвлекутся, он сделал вид, что хочет показать талон, и незаметно проскользнул к трапу.
Оказавшись на борту, мужчина сначала сел у прохода, а затем скрылся в туалете. Когда он вернулся, его место уже занял другой пассажир. Один из свидетелей обратил внимание бортпроводницы на то, что во время буксировки самолета туалет был занят.
Задержанный представился «мистером Лопесом», но такого пассажира в списке не оказалось. В результате самолет вернули к терминалу: пассажиров высадили, а борт проверили кинологической службой на наличие взрывчатых веществ.
Позже выяснилось, что бронирование на имя Орийоми действительно существовало, но было отменено из‑за неуплаты. Перед задержанием мужчина устроил беспорядок и снимал сотрудников полиции на мобильный телефон. Сейчас он арестован, впереди — судебное разбирательство.