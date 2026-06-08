Мужчина с поддельным талоном проник на борт самолета в США — рейс пришлось отменить

Проблемы у мужчины начались еще на паспортном контроле, но ему удалось уговорить сотрудников службы безопасности пропустить его — в том числе с помощью фотографии с ними. Позже, около 9:00, Орийоми встал в очередь на посадку, однако его билет не сканировался. Дождавшись, пока сотрудники аэропорта отвлекутся, он сделал вид, что хочет показать талон, и незаметно проскользнул к трапу.