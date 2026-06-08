В селе Черемушкино на Алтае открыли обновленный детсад

В детсаду не только отремонтировали помещения, но и установили современную мебель и оборудование. Обновленное дошкольное учреждение примет 41 воспитанника, включая троих детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Право перерезать традиционную красную ленту на торжественном открытии детсада было предоставлено заместителю министра образования и науки края Ларисе Терновой, временно исполняющему полномочия главы Залесовского округа Максиму Сидорову и воспитаннику детского сада Сергею Крамаренко.