В селе Черемушкино на Алтае открыли обновленный детсад

Детский сад «Пчелка» открыли 1 июня в селе Черемушкино Залесовского муниципального округа Алтайского края после ремонта, проведенного в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
В детсаду не только отремонтировали помещения, но и установили современную мебель и оборудование. Обновленное дошкольное учреждение примет 41 воспитанника, включая троих детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Право перерезать традиционную красную ленту на торжественном открытии детсада было предоставлено заместителю министра образования и науки края Ларисе Терновой, временно исполняющему полномочия главы Залесовского округа Максиму Сидорову и воспитаннику детского сада Сергею Крамаренко.
Для гостей и участников праздника были подготовлены творческие выступления от воспитанников. Также заведующая учреждением Людмила Камбарова провела экскурсию по обновленному зданию. Гости высоко оценили двухэтажное здание, оснащенное современными системами пожарной сигнализации и рециркуляции воздуха. Особое внимание привлекли музей, кабинет экологии, а также обновленные спортивный и музыкальный залы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.