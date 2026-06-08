Более 1500 жителей Учалинского района Башкирии проверили свое здоровье

Специалисты мобильного медицинского комплекса «Поезд здоровья» с 12 мая по 2 июня обследовали более 1,5 тыс. жителей Учалинского района Республики Башкортостан, сообщили в районной администрации. Выездная акция была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Такие выездные форматы крайне важны для отдаленных территорий. Мы видим реальный рост доступности медицинской помощи и высокую потребность в подобных акциях», — отметили в администрации района.
Всего было проведено свыше 2 тыс. медицинских процедур и консультаций, выявлены факторы риска развития хронических заболеваний у ряда пациентов — им даны рекомендации и обеспечена дальнейшая маршрутизация. Отметим, комплекс предоставляет полный спектр медицинских услуг: профилактический осмотр и диспансеризацию, вакцинацию, консультации профильных специалистов, лабораторные исследования, ультразвуковую диагностику.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.