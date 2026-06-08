Веган и вегетарианец: главные отличия в питании и образе жизни

Как пояснила эксперт, вегетарианство предполагает более гибкую систему питания. Вегетарианцы исключают из рациона убойную пищу — мясо, птицу, рыбу и морепродукты, но продолжают употреблять продукты, полученные от животных без их умерщвления. В рамках этого направления лакто-вегетарианцы употребляют молочные продукты, ово-вегетарианцы — яйца, а лакто-ово-вегетарианцы — и то, и другое. Кострова отметила, что с точки зрения нутрициологии сбалансировать такой рацион проще, так как животный белок, жиры, витамин B12 и железо частично продолжают поступать в организм.