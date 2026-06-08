Веган и вегетарианец: главные отличия в питании и образе жизни

Диетолог и нутрициолог Виктория Кострова в беседе с aif.ru разъяснила различия между вегетарианством и веганством, отметив, что эти понятия часто ошибочно воспринимаются как синонимы. По словам специалиста, ключевое различие заключается в степени строгости ограничений и отношении к продуктам животного происхождения.
Как пояснила эксперт, вегетарианство предполагает более гибкую систему питания. Вегетарианцы исключают из рациона убойную пищу — мясо, птицу, рыбу и морепродукты, но продолжают употреблять продукты, полученные от животных без их умерщвления. В рамках этого направления лакто-вегетарианцы употребляют молочные продукты, ово-вегетарианцы — яйца, а лакто-ово-вегетарианцы — и то, и другое. Кострова отметила, что с точки зрения нутрициологии сбалансировать такой рацион проще, так как животный белок, жиры, витамин B12 и железо частично продолжают поступать в организм.
«Совсем иначе обстоит дело с веганством, — пояснила нутрициолог. — Веганы исключают любые продукты животного происхождения: под запрет попадают не только мясо и рыба, но и молоко, сыр, сливочное масло, яйца и даже мед. Для них это не просто диета, а стиль жизни: они не носят одежду из кожи, меха, шелка и шерсти, не используют косметику, которую тестировали на животных».
Отвечая на вопрос о возможных рисках веганства, Виктория Кострова предупредила: «Как практикующий нутрициолог, я часто замечаю, что при переходе на веганство люди полностью убирают животные продукты, заполняя освободившееся место простыми углеводами: макаронами, выпечкой и промышленными полуфабрикатами. Это прямой путь к дефицитам и ухудшению здоровья».
Эксперт подчеркнула, что веганский рацион требует точного планирования. Она посоветовала грамотно сочетать различные источники растительного белка (крупы, бобовые, орехи) для получения полного набора аминокислот, контролировать уровень железа, цинка и омега-3, а также в обязательном порядке принимать витамин B12 в виде добавок, поскольку получить его из растительной пищи в достаточном количестве физиологически невозможно.