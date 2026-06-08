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В минтрансе озвучили график работы нижегородской канатной дороги в День России

Канатная дорога будет работать по измененному графику с 12 по 14 июня.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородская канатная дорога будет работать по измененному графику с 12 по 14 июня. Расписанием поделились в ЦРТС.

Переправа «Нижний Новгород — Бор» будет работать в следующем режиме:

12 июня — с 09.00 до 22.00;

13 июня — с 06.45 до 22.00;

14 июня — с 09.00 до 22.00.

Также в эти праздничные выходные будет усилена работа общественного транспорта по вечерам в местах проведения праздничных мероприятий. В частности, это коснется автобусов № 1, 2, 12, 22, 29, 68, 72, 97, Э-13, Э-31, 238, 13, 26, 41, 43, 45, 70, 87, 90, 95, 130, 7 и 38.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали программу празднования Дня России в Нижнем Новгороде.