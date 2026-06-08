В мэрии Воронежа обсудили вопросы безопасности на пляжах и при использовании электосамокатов

— В Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и, тем не менее, там прорисована полоса под вело- и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, — поручил Сергей Андреевич.