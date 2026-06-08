В поселке Поварово Подмосковья начал работать выездной кабинет офтальмолога

Выездной кабинет офтальмолога начал работать на базе Поваровской поликлиники городского округа Солнечногорск Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Там жители смогут получать специализированную медицинскую помощь ближе к дому, что соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Благодаря работе выездного кабинета жители Поварова и близлежащих населенных пунктов могут пройти обследование зрения и получить консультацию специалиста, не выезжая в другие медучреждения. Такой формат особенно удобен для пожилых людей и маломобильных граждан, которым сложнее добираться до профильных специалистов.
Во время приема пациенты проходят комплексную диагностику зрения. В нее входят измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна, проверка остроты зрения, а при необходимости — подбор очков.
«За период работы кабинета от жителей поступило много положительных отзывов, особенно от пожилых людей и маломобильных граждан», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.