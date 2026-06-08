В деревне Кобрино Ленобласти прошла акция «Вода России»

Всероссийская акция «Вода России» прошла в деревне Кобрино Ленинградской области, сообщили в комитете по природным ресурсам региона. Мероприятия организовали по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Участники провели уборку около реки Кобринки, где скопилось большое количество мусора и растительности. Во время акции из воды извлекли поваленные деревья, пластиковые бутылки, бытовой мусор, а также древесно-кустарниковую растительность.
«Забота о чистоте наших водоемов — это не просто экологическая инициатива, это инвестиция в будущее Ленинградской области, в здоровье наших людей и сохранение уникальной природы региона. Результаты таких акций наглядно демонстрируют, как важно системно подходить к проблеме загрязнения водоемов. Сегодняшняя уборка — это шаг к более здоровой и чистой реке Кобринке», — подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.