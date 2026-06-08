В деревне Кобрино Ленобласти прошла акция «Вода России»

«Забота о чистоте наших водоемов — это не просто экологическая инициатива, это инвестиция в будущее Ленинградской области, в здоровье наших людей и сохранение уникальной природы региона. Результаты таких акций наглядно демонстрируют, как важно системно подходить к проблеме загрязнения водоемов. Сегодняшняя уборка — это шаг к более здоровой и чистой реке Кобринке», — подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.