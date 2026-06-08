Пять женщин пострадали в результате взрыва в Белгородской области

По предварительным данным, в селе Беловское Белгородского округа Белгородской области пострадали пять мирных жительниц. В результате взрыва в административном здании, трех многоквартирных домах и более 20 частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Об этом 8 июня сообщил региональный оперативный штаб.