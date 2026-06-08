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Ушла из жизни руководитель одного из общественных центров в Перми

Прощание с Мариной Лопатиной состоится 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Перми ушла из жизни лидер общественного движения, руководитель общественного центра «Юбилейный» Марина Вадимовна Лопатина. Об этом сообщается в группе «Общественность Свердловского района г. Перми» во ВКонтакте.

Ее коллеги написали, что Марина Вадимовна много лет посвятила служению людям, активно участвовала в жизни района, помогала жителям и вдохновляла окружающих своей энергией и неравнодушием. «Её труд, забота и искреннее желание сделать мир вокруг лучше навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье знать и работать с ней», — говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится во вторник, 9 июня. Она пройдет в женском Успенском монастыре, расположенном на улице Плеханова, 39/5 в Перми. Начало в 11.30.