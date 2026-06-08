Ушла из жизни руководитель одного из общественных центров в Перми

Ее коллеги написали, что Марина Вадимовна много лет посвятила служению людям, активно участвовала в жизни района, помогала жителям и вдохновляла окружающих своей энергией и неравнодушием. «Её труд, забота и искреннее желание сделать мир вокруг лучше навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье знать и работать с ней», — говорится в сообщении.