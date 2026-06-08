Этап международного агроконкурса в Кемерове объединил около 400 школьников

Очный региональный этап Международного конкурса «АгроНТРИ» прошел в Кузбассе в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве образования. Мероприятие прошло на базе Кузбасского государственного аграрного университета имени В. Н. Полецкова в Кемерове и объединило около 400 учащихся школ Кузбасса и Томской области.
Проект направлен на изучение передовых технологий и применение их на практике. На протяжении конкурса школьники погружались в практические задачи: программировали «умные» фермы, управляли робототехникой и беспилотными аппаратами, изучали работу космических технологий, цифровых ульев, метеостанций и многое другое.
Юные исследователи представили свои знания в номинациях «АгроБио», «АгроВет», «АгроСмарт», «ДоброПчел», «АгроДроны», «АгроРоботы», «АгроРоверы», «АгроКосмос» и «АгроМетео». По итогам состязаний 90 школьников стали призерами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.