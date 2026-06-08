Минфин Беларуси назвал три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП

Министерство финансов Беларуси назвало три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП.
Сотрудники ведомства провели анализ страховых случаев за 2025 год и четыре месяца 2026 года. Они выяснили, владельцы каких автомобилей чаще других попадают в дорожно-транспортные происшествия.
Среди марок легковых авто, которые чаще других попадали в аварии, оказались три — Volkswagen, Renault, Opel. Среди конкретных моделей автомобилей внутри брендов оказались Geely Emgrand, Volkswagen Polo и Renault Logan.
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