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Минфин Беларуси назвал три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП

Минфин Беларуси сказал, какие марки авто чаще всего попадают в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов Беларуси назвало три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП.

Сотрудники ведомства провели анализ страховых случаев за 2025 год и четыре месяца 2026 года. Они выяснили, владельцы каких автомобилей чаще других попадают в дорожно-транспортные происшествия.

Среди марок легковых авто, которые чаще других попадали в аварии, оказались три — Volkswagen, Renault, Opel. Среди конкретных моделей автомобилей внутри брендов оказались Geely Emgrand, Volkswagen Polo и Renault Logan.

Ранее специалисты назвали самые опасные трассы в Беларуси по ДТП с дикими животными.

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