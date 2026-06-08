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В замке Прейсиш-Эйлау назвали дату полноценного открытия для посетителей

Пока замок принимает пассажиров поезда Калининград-Багратионовск, но предусмотрены исключения.

Замок Прейсиш-Эйлау откроется (0+) для всех посетителей только 12 июня. О том, что со 2 июня на территорию можно попасть только пассажирам ретропоезда Калининград — Багратионовск, «Новому Калининграду» сообщили представители замка.

«Мы открыты со 2 июня для экскурсионных групп, прибывающих к нам поездом, — уточнили в замке. — Но 12 июня откроемся для всех желающих. С этого дня у нас будет работать несколько программ: “Знакомство с замком”, “Школа лучника”, “Школа оруженосца” и “Ремесленная мастерская”. Бронирование номеров в деревне хоббитов начнется не раньше 1 июля, тогда же у нас запланировано открытие таверны».

Представители замка предлагают самый доступный для посетителей билет именно пассажирам поезда (скидка предусмотрена при предъявлении ж/д-билета). Для них 60-минутная экскурсия обойдется в 500 рублей (взрослый билет), либо в 350 рублей (детский билет). Для обычных туристов, добирающихся в Багратионовск другими видами транспорта, экскурсия будет стоить 700 рублей с человека (500 рублей — детям от 4 до 14 лет).

В 2022 году форбург замка Прейсиш-Эйлау за 7,6 млн рублей приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент». Весной 2023 года на территории начались противоаварийные работы. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.

В сентябре 2024 года Владислав Мазурок, учредитель и гендиректор компании «ГринАртДевелопмент», выступающей инвестором, рассказал «Новому Калининграду», что запуск средств размещения в Сказочной деревне, открытие входных групп замка, сувенирного павильона и таверны было запланировано на позднюю весну 2025 года. Также в первый этап реновации замка должны были войти прогулочные галереи и часть пейзажного парка. Позже сроки неоднократно переносились.

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