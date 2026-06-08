В замке Прейсиш-Эйлау назвали дату полноценного открытия для посетителей

«Мы открыты со 2 июня для экскурсионных групп, прибывающих к нам поездом, — уточнили в замке. — Но 12 июня откроемся для всех желающих. С этого дня у нас будет работать несколько программ: “Знакомство с замком”, “Школа лучника”, “Школа оруженосца” и “Ремесленная мастерская”. Бронирование номеров в деревне хоббитов начнется не раньше 1 июля, тогда же у нас запланировано открытие таверны».