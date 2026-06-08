В Москве началось строительство головного центра компетенций вуза «Станкин»

«На территории района Коммунарка планируется создать научно-образовательный кластер. Так, здесь появится головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, который возведут для МГТУ “Станкин” за счет средств городского бюджета. Этот объект будет предназначен для разработки и создания экспериментальных образцов станков различного назначения. В состав современного комплекса войдут административно-бытовые помещения и производственный корпус. Площадь здания составит около 19 тысяч квадратных метров. Специалисты уже приступили к строительству», — отметил Ефимов на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума.