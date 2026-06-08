В Москве началось строительство головного центра компетенций вуза «Станкин»

Строительство головного центра компетенций для Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин» началось в районе Коммунарка Новомосковского административного округа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение социальных объектов соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На территории района Коммунарка планируется создать научно-образовательный кластер. Так, здесь появится головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, который возведут для МГТУ “Станкин” за счет средств городского бюджета. Этот объект будет предназначен для разработки и создания экспериментальных образцов станков различного назначения. В состав современного комплекса войдут административно-бытовые помещения и производственный корпус. Площадь здания составит около 19 тысяч квадратных метров. Специалисты уже приступили к строительству», — отметил Ефимов на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума.
Головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности станет масштабным научно‑образовательным и производственным комплексом, который войдет в состав нового кампуса вуза.
«При строительстве нового здания будут использовать современные технологии и качественные материалы. Фундамент выполнят из монолитного железобетона, а наружные стены — из индивидуально изготовленных трехслойных панелей. В комплексе оборудуют научно-производственные лаборатории для исследований и разработок, конструкторское бюро с экспертно-аналитическим центром, центры реверс-инжиниринга и инжиниринга производственных систем», — добавил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров.
Также благоустроят прилегающую территорию. Там сделают освещение, дорожки, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, уложат газон. В вечернее время здание будет украшать архитектурная подсветка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.