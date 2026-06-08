В офтальмологическое отделение больницы Химок поступило новое оборудование

Новое оборудование поступило в офтальмологическое отделение Химкинской клинической больницы Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Технику закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь в отделении используют современный операционный микроскоп. Он позволяет детально контролировать каждый этап хирургического вмешательства: изображение выводится на монитор в режиме реального времени. Это помогает специалистам работать точнее, а также использовать видеозаписи сложных случаев для последующего разбора с коллегами.
Также в учреждение поступил АВ-скан для ультразвуковой диагностики глаза. Он объединяет В-скан, который фактически выполняет функцию УЗИ глаза, и А-скан, необходимый для расчета биометрии глаза. Такая диагностика позволяет заранее оценить состояние пациента и определить, каких результатов можно ожидать после операции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.