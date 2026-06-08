Группа «Рок-острова» бесплатно выступит в Нижнем Новгороде в День России

До этого, с 12:00 до 19:30, на той же площадке пройдёт этнофестиваль «Действие»: гостей ждут гастрофестиваль с блюдами национальной кухни, творческие станции, граффити‑акция, парад национальностей и хоровод единства. Также на празднике развернут флаг России.