Группа «Рок-острова» бесплатно выступит в Нижнем Новгороде в День России

В День России, 12 июня, на Ярмарке в Нижнем Новгороде выступит группа «Рок‑Острова» — начало концерта в 18:15. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
До этого, с 12:00 до 19:30, на той же площадке пройдёт этнофестиваль «Действие»: гостей ждут гастрофестиваль с блюдами национальной кухни, творческие станции, граффити‑акция, парад национальностей и хоровод единства. Также на празднике развернут флаг России.
В 15:00 на главной сцене вручат паспорта и наградят мастеров народных художественных промыслов, в 16:00 стартует музыкальная программа. Праздничные мероприятия также организуют в городских парках, музеях и библиотеках.
Ранее программу празднования Дня России опубликовали в Нижнем Новгороде.