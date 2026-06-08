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Группа «Рок-острова» бесплатно выступит в Нижнем Новгороде в День России

Праздничные мероприятия также организуют в городских парках, музеях и библиотеках.

В День России, 12 июня, на Ярмарке в Нижнем Новгороде выступит группа «Рок‑Острова» — начало концерта в 18:15. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До этого, с 12:00 до 19:30, на той же площадке пройдёт этнофестиваль «Действие»: гостей ждут гастрофестиваль с блюдами национальной кухни, творческие станции, граффити‑акция, парад национальностей и хоровод единства. Также на празднике развернут флаг России.

В 15:00 на главной сцене вручат паспорта и наградят мастеров народных художественных промыслов, в 16:00 стартует музыкальная программа. Праздничные мероприятия также организуют в городских парках, музеях и библиотеках.

Ранее программу празднования Дня России опубликовали в Нижнем Новгороде.