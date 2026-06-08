В Калининграде нашли подрядчика для праздничного оформления к Дню города за 5 млн рублей

Подрядчику необходимо установить флаги, вымпелы, плакаты с символикой празднования 80-летия образования Калининградской области размером 27 на 10 м, 9 на 7 м и 9,8 на 9,8 м, переклеить наклейки для фотозон. Плакаты должны быть предоставлены и установлены не позднее 27 июня — 1 июля, разборка запланирована на 6−9 июля. Флагами в количестве 11 штук оформляется въезд в Калининград в начале Московского проспекта. Размер — 1,5 на 6 м, высота флагштоков — 12 м. Фотозоны «Я люблю Калининград» габаритными размерами 2736×2060×1100 мм запланированы в количестве четырёх штук. Также заказаны две фотозоны «Рамка» 2550×2300×1400 мм. Одно- и двусторонние треугольные вымпелы планируют разместить на ул. Театральной, 9 Апреля, Черняховского, на Ленинском и Советском проспектах, а также площади Победы. Всего их заказано 422 штуки, в том числе 10 — в запас. Флаговыми композициями хотят украсить восемь колец кругового движения, главный вход в Центральный парк, набережные Верхнего и Летнего озера, территории у стелы «Калининград» на Советском проспекте, у автовокзала, а также в сквере 70-летия Калининградской области на Ленинском проспекте. Всего необходимо предоставить 42 конструкции для флаговых композиций с девятью флагами на каждой. Также планируют использовать объёмно-пространственные композиции «С Днём города», «С праздником» и прочее.