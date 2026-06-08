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В калининградском перинатальном центре за день родились две двойни

В понедельник, 8 июня, Региональный перинатальный центр Калининградской области принял сразу две двойни. Обе пары появились на свет с помощью кесарева сечения. Первыми родились мальчик и девочка — так называемая «королевская двойня». Вес новорождённого мальчика — 3 250 граммов, рост — 50 см. Его сестра…

Источник: Янтарный край

В понедельник, 8 июня, Региональный перинатальный центр Калининградской области принял сразу две двойни. Обе пары появились на свет с помощью кесарева сечения.

Первыми родились мальчик и девочка — так называемая «королевская двойня». Вес новорождённого мальчика — 3 250 граммов, рост — 50 см. Его сестра весит 2340 граммов, её рост — 46 см.

Второй двойней стали два мальчика. Вес первого — 3080 граммов, рост — 50 см. Вес второго — 2900 граммов, рост — 51 см.

В медицинском учреждении сообщили, что операции прошли успешно. Пациентки и новорождённые чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей. Специалисты центра отмечают, что рождение нескольких двоен за одни сутки — событие яркое, но врачи полностью готовы к любым, в том числе самым сложным и многоплодным родам.