В калининградском перинатальном центре за день родились две двойни

В медицинском учреждении сообщили, что операции прошли успешно. Пациентки и новорождённые чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей. Специалисты центра отмечают, что рождение нескольких двоен за одни сутки — событие яркое, но врачи полностью готовы к любым, в том числе самым сложным и многоплодным родам.