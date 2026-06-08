В Перинатальном центре Калининграда за день родились две двойни

В понедельник, 8 июня, в Региональном перинатальном центре в Калининграде родились две двойни. Они появились на свет с помощью кесарева сечения, операции прошли успешно, сообщили в медучреждении.
Первой на свет появились мальчик и девочка. Таких малышек по традиции называют королевской двойней. Вес мальчика составил 3250 граммов при росте 50 см, его сестра родилась с весом 2340 граммов и ростом 46 см.
Второй парой стали два мальчика 3080 граммов и 50 см и 2900 граммов и 51 см.
Поздравляем родителей!
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