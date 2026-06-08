В Ростовской области на благоустройство 45 объектов направят более 1,1 млрд рублей

В сообщении также отмечается начало благоустройства общественной территории в станице Боковской на улице Ленина. Объект победил в голосовании по отбору общественных территорий в 2025 году и будет реализован в этом году. На преображение пространства выделят почти 13 млн руб. Проект включает установку малых архитектурных форм, опор освещения, проведение озеленения, ремонт фонтана и устройство системы полива. На сегодняшний день завершена перекладка плиточного покрытия, установка поребрика и организация системы водоснабжения. Ведутся работы по укладке электрического кабеля и ремонту чаши фонтана. Техническая готовность парка составляет 60%.