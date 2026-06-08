В пункт отбора на военную службу в Ростове обращаются граждане со всей страны

В Ростове-на-Дону, в пункте отбора на военную службу, отмечают увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны. Обращаются люди из разных уголков страны, рассказал заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.
— В настоящее время фиксируется рост количества желающих заключить контракт с МО РФ. Особый интерес, безусловно, вызывают подразделения БпС, хотя части ВДВ и морской пехоты также востребованы, — сообщил Дмитрий Водолацкий.
Всем обратившимся рассказывают об особенностях прохождения службы, получения военно-учетной специальности, выплатах и льготах. Также перед заключением контракта необходимо сдать анализы, пройти медицинский осмотр и беседу с психологом. После этого определяется будущее место прохождения военной службы с учетом пожеланий кандидата.
— Мы стараемся все делать быстро. Абсолютно откуда угодно человек может приехать, мы также оплачиваем проезд, проживание, — рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в Ростове-на-Дону пояснил Никита Скрябин.
Необходимые документы оформляют в течение одного-двух дней, затем кандидатов направляют в воинские части, где они будут зачислены в списки личного состава подразделения, поставлены на все виды довольствия и приступят к прохождению курса общевойсковой подготовки.
Напомним, военнослужащие, заключившие контракт с МО РФ в Ростовской области, получают до 3,6 млн рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).
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