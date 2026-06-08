Жара накроет Волгоградскую область на короткой рабочей неделе

— По предварительным прогнозам, 12 июня в Волгоградской области возможны кратковременные дожди, которые частично захватят и город, — продолжает синоптик. — При этом столбики термометров, как и прежде, будут подниматься до 30 градусов. Такая погода сохранится в регионе до 15-го июня.