Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, как долго продлится тридцатиградусная жара в Москве

Голубев: тридцатиградусная жара продлится в Москве до воскресенья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Тридцатиградусная жара продлится в Москве до воскресенья, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«До воскресенья в Москве прогнозируется до +31, а в пятницу, возможно, температура достигнет отметки в +33 градуса. Грубо говоря, почти вся неделя будет в районе 30 градусов», — рассказал синоптик.

Голубев напомнил, что для столицы сильная жара — это когда на улице от +30 градусов и выше, а для области — от +35.