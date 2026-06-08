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В Калининграде ожидаются перерывы в телерадиовещании в течение трёх дней

В этот период проведут плановое обследование телебашни на Советском проспекте.

В Калининграде ожидаются перерывы в телерадиовещании в течение трёх дней. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Перерывы прогнозируют с 9 по 11 июня. В этот период проведут плановое обследование телебашни на Советском проспекте.

С 9:00 до 18:00 ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио Орфей», «Русское радио», «Новое радио», «Studio 21», «Радио 7», «Ретро FM», «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «ПИ ФМ» и «DFM».

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