В США нашли способ замедлить дистрофию мускулов при долгом приеме средств от ожирения

При этом ученые не зафиксировали учащения побочных эффектов от комбинированной терапии, а также значимых различий в эффективности ее действия на лишний вес добровольцев. Это говорит в пользу того, что апитегромаб способен повысить безопасность и эффективность существующих терапий от ожирения и лишнего веса на базе тирзепатида и других лекарств со схожим механизмом действия, подытожили Пратли и другие ученые.