В Красноярском крае реализуют проект по улучшению качества воздуха

Правительство Красноярского края и предприятие «Сибирская генерирующая компания» (СГК) заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Стороны договорились о реализации в крае экологических инициатив по улучшению качества воздуха и сокращению выбросов, что отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
Документ подписали председатель правительства края Алексей Медведев и председатель совета директоров СГК Юрий Малявкин. Церемония прошла в присутствии губернатора Михаила Котюкова.
К числу приоритетных проектов относится модернизация систем теплоснабжения — замещение малоэффективных угольных котельных мощностями ТЭЦ СГК. Документ также предусматривает совместный мониторинг воздуха, информирование населения и развитие экологического просвещения. Особое внимание в соглашении уделено проекту «Новое тепло». Импульс инициативе дал успешный старт перевода частного сектора на электроотопление.
«В достижении целей проекта “Чистый воздух” важное значение имеют экологические мероприятия крупных компаний. У нас очень ответственный бизнес, который обеспечивает существенный вклад в снижение выбросов. СГК давно стала надежным партнером — как в модернизации своих технологий, так и в переводе частных домов на более экологичное отопление. Проект “Новое тепло” вместе с государственными программами позволяет ощутимо снизить выбросы в приземном слое атмосферы Красноярска. Нам важно, чтобы этот проект продолжался и расширялся», — подчеркнул Медведев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.