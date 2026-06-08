В Красноярском крае реализуют проект по улучшению качества воздуха

«В достижении целей проекта “Чистый воздух” важное значение имеют экологические мероприятия крупных компаний. У нас очень ответственный бизнес, который обеспечивает существенный вклад в снижение выбросов. СГК давно стала надежным партнером — как в модернизации своих технологий, так и в переводе частных домов на более экологичное отопление. Проект “Новое тепло” вместе с государственными программами позволяет ощутимо снизить выбросы в приземном слое атмосферы Красноярска. Нам важно, чтобы этот проект продолжался и расширялся», — подчеркнул Медведев.