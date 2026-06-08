За честность и объективность: «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением все пункты сдачи ЕГЭ в Калининградской области

«В конце прошлого года мы оснастили системой видеонаблюдения два новых пункта проведения экзаменов — это 34 аудитории, в каждой из которых установили по две видеокамеры. А также добавили шесть камер в уже действующем пункте в зеленоградской школе. “Ростелеком” обеспечивает видеонаблюдение за ходом ЕГЭ в Калининградской области с 2014 года. При этом система постоянно совершенствуется, сейчас она уже работает с нейросетями и видеоаналитикой. Все это помогает сделать процесс сдачи экзаменов более прозрачным».