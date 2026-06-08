14 «черных» кредиторов выявили в Нижегородской области

Опасность нелегальных кредиторов не ограничивается невыгодными условиями займа. Получив персональные данные и документы клиента, злоумышленники могут оформить кредит от его имени либо похитить средства со счетов. Некоторые нарушители маскируются под ломбарды, хотя не включены в реестр Банка России и не обладают необходимым разрешением регулятора. Отличить легальный ломбард можно по залоговому билету: он выдается в двух экземплярах и содержит все ключевые параметры сделки — наименование и адрес организации, сумму займа, процентную ставку, срок договора и график погашения.