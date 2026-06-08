14 «черных» кредиторов выявили в Нижегородской области

В I квартале 2026 года специалисты Волго‑Вятского главного управления Банка России выявили 68 участников финансового рынка, действовавших с нарушениями закона. Львиную долю нарушителей — 60 организаций — составили так называемые «черные» кредиторы. В частности, на территории Нижегородской области надзорные органы зафиксировали 14 подобных компаний, сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России.
Эксперты предупреждают: обращение к нелегальным кредиторам несет серьезные риски для граждан. Заемщики могут столкнуться с непомерно высокими процентными ставками, а в ряде случаев — с утратой имущества, переданного в залог. Нередко люди даже не догадываются, что имеют дело с незаконной структурой. Тревожным сигналом должна стать просьба внести предоплату — например, якобы за проверку кредитной истории, оформление страховки или услуги нотариуса.
Опасность нелегальных кредиторов не ограничивается невыгодными условиями займа. Получив персональные данные и документы клиента, злоумышленники могут оформить кредит от его имени либо похитить средства со счетов. Некоторые нарушители маскируются под ломбарды, хотя не включены в реестр Банка России и не обладают необходимым разрешением регулятора. Отличить легальный ломбард можно по залоговому билету: он выдается в двух экземплярах и содержит все ключевые параметры сделки — наименование и адрес организации, сумму займа, процентную ставку, срок договора и график погашения.
Помимо «черных» кредиторов, в первые три месяца 2026 года были обнаружены и другие схемы незаконной деятельности. Так, в Удмуртской республике выявлены четыре финансовые пирамиды. Кроме того, случаи неправомерного привлечения инвестиций зафиксированы сразу в нескольких регионах — в Удмуртии, Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях.
Напомним, что привлекать средства граждан вправе только организации, действующие в рамках правового поля: банки, брокеры, управляющие и лизинговые компании, потребительские общества (в отношении своих пайщиков), а также структуры, выпускающие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством. Любая публичная реклама сбора инвестиций со стороны неподнадзорных Банку России структур является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.
Чтобы обезопасить себя, перед получением финансовых услуг стоит проверить легальность компании. Для этого достаточно сверить ее наличие в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Также полезно заглянуть в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности — это поможет избежать сотрудничества с недобросовестными игроками.