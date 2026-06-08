Кандидатом на пост мэра Липецка стал министр экологии региона Андрей Мартынец

Андрей Мартынец родился в 1983 году в селе Красное Липецкой области. Он окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Карьеру в региональной администрации начал в 2009 году в правовом управлении, а в 2015-м перешел в экологическое ведомство, где с 2022 года работал первым заместителем руководителя.