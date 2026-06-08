ПЗМЦ освободили из заложенников

В Перми вступило в силу решение апелляции по спору об имущественном комплексе АО «СТП “Пермский завод металлообрабатывающих центров”» (ПЗМЦ). Вторая инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Пермского края, который удовлетворил иск ПЗМЦ о признании недействующими договоров залога на имущественный комплекс предприятия, земельные участки и результаты интеллектуальной деятельности. В залоге у АО «Станкопром» (входит в ГК «Ростех») активы пермского завода оказались в 2016 году. Тогда структура «Ростеха» и акционеры пермского предприятия заключили соглашение, по условиям которого ПЗМЦ получил через «Ростех» федеральные средства в размере более 270 млн руб. на создание в Прикамье станкостроительного производства. В ипотеке у «Станкопрома» оказались два нежилых помещения площадью 2,47 тыс. и 1,8 тыс. кв. м, два земельных участка (площадь 6,91 тыс. и 1,86 тыс. кв. м), а также исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Кроме того, между сторонами было заключено корпоративное соглашение, которое гарантировало «Станкопрому» присутствие представителей компании в органах управления обществом. Структура «Ростеха» также получила одну акцию пермской компании.