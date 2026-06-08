В Зеленоградске посуточная аренда обгоняет долгосрочную быстрее, чем в других турцентрах России — аналитики

В целом туристические города оказались выгоднее для посуточной сдачи, чем миллионники: там для сопоставимого дохода в среднем хватает около 80 дней в году против 95. По сравнению с прошлым годом баланс почти не изменился. Краткосрочная аренда подорожала сильнее долгосрочной — на 4% против 1%, поэтому средний порог по всем локациям снизился примерно до 88 дней.