В Саратовской области открыли еще один пункт проката детских вещей

Пункт проката вещей для детей открыли 1 июня в центре социального обслуживания населения Екатериновского района Саратовской области. Работа таких пространств — часть мер поддержки нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.
Это уже шестой подобный пункт в области. На сегодняшний день пункты проката детских вещей работают также на базе центров социальной помощи семье и детям в городах Балашов, Балаково, Энгельс, Саратов, а также в Комплексном центре социального обслуживания населения Озинского района. Всего с момента открытия первого пункта в 2020 году услугами проката воспользовались 757 семей, с начала этого года — 78 семей.
«Родители, воспитывающие детей до трех лет и состоящие на социальном обслуживании, смогут без труда получить нужные вещи в безвозмездный прокат. Эта мера поддержки помогает семьям планировать бюджет, снижая финансовую нагрузку и обеспечивая малышей необходимым. Благодаря такому подходу родители получают возможность сосредоточиться на заботе и воспитании, а не на дополнительных расходах», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты региона Светлана Савочкина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.