В Саратовской области открыли еще один пункт проката детских вещей

Это уже шестой подобный пункт в области. На сегодняшний день пункты проката детских вещей работают также на базе центров социальной помощи семье и детям в городах Балашов, Балаково, Энгельс, Саратов, а также в Комплексном центре социального обслуживания населения Озинского района. Всего с момента открытия первого пункта в 2020 году услугами проката воспользовались 757 семей, с начала этого года — 78 семей.