Начальником управления внешних связей администрации Ростова стала Ирина Астафьева

Ирина Астафьева, уроженка донской столицы, в 2008 году окончила Южный федеральный университет по специальности «Русский язык и литература», карьеру начала деятельность начала в 2001 году в образовательных учреждениях, а в 2008 году поступила на муниципальную службу в должности специалиста первой категории департамента имущественно-земельных отношений. Кроме того, чиновник работала в должности заведующего сектором нормативных документов управления документационного обеспечения администрации города.