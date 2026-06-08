10 месяцев в СИЗО: репортаж из суда по делу экс-главы администрации Балтийска

«В рамках уголовного дела 8 февраля 2025 г. я был привлечён в качестве свидетеля, — изложил он суть дела. — В выходной ко мне домой приехали два сотрудника полиции. Попросили проехать с ними, не объясняя куда. В машине я сообщил родственникам, что произошло, и попросил брата, у которого есть возможности (он — бывший депутат окрсовета БГО), обеспечить мне защитником… Тот спросил, куда меня везут. Мне сказали, что едем в Следственный комитет, но долго не говорили адрес… В итоге привезли в какое-то здание на Дмитрия Донского. Там мне представился то ли подполковник, то ли полковник. Сказал, что со мной надо пообщаться. Мол, в каком-то контексте прозвучала моя фамилия, и “вы же понимаете, что мы берём не хулиганов с улицы, а главу администрации Балтийска, данная операция санкционирована с самого верха, и вообще всё пропало, и вы чуть ли не преступник, давайте, признавайтесь во всём”».