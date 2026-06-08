Забег с флагами, концерт и открытие сквера: как в Волгограде отметят День России — 2026

В Волгограде с 10 июня стартуют мероприятия, приуроченные ко Дню России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, в музыкальных школах, театрах и районных ДК состоятся тематические концерты, а в художественных галереях откроются выставки. Основные мероприятия по традиции запланированы на 12 июня.