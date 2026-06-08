Забег с флагами, концерт и открытие сквера: как в Волгограде отметят День России — 2026

В Волгограде с 10 июня стартуют мероприятия, приуроченные ко Дню России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на мэрию, в музыкальных школах, театрах и районных ДК состоятся тематические концерты, а в художественных галереях откроются выставки. Основные мероприятия по традиции запланированы на 12 июня.
Забег с флагами в ЦПКиО.
В Центральном парке 12 июня ожидают жителей Волгограда и области, разделяющих любовь к спорту. Как сообщили в пресс-службе парка, в День России здесь состоится забег с флагами.
— Бежать будем один километр, Раздача стартовых номеров 12 июня стартует в 10:00, — сообщили в ЦПКиО. — Первые 6 финишеров в каждой категории получат грамоты и подарки от парка и партнеров.
Победителей буду определять в трех возрастных группах: до 11 лет (включительно), 12−17 лет (включительно), от 18 лет.
Участвовать могут все желающие бесплатно. Главное условие — иметь при себе флаг России. Регистрация по ссылке до 11.06.
К слову, в этот же день в ЦПКиО планируют развернуть гигантский флаг России. О времени флешмоба редакция ИА «Высота 102» сообщит дополнительно. Перед автодромом планируется 12 июня выставка ретроавто.
Открытие сквера Симбирцева.
Вторым заметным событием 12 июня в Волгограде станет открытие после реконструкции сквера Симбирцева. По данным городской администрации, символическую ленту здесь планируют перерезать в первой половине дня.
Напомним, что преображение сквера и расположенного здесь фонтана стартовало в 2025 году.
Концерт в амфитеатре.
Вечером в центре Волгограда, на площадке амфитеатра, состоится двухчасовой трибьют-концерт «Сердце России». Начало — в 18.00, окончание — в 20.00. Вход для всех желающих свободный.
Флешмоб в Комсаду.
Парк «Комсомольский сад» 12 июня не останется в стороне. Администрация Волгограда анонсировала праздничный флешмоб в самом центре города-героя. Время проведения — 17.00−19.00.
Со всеми мероприятиями в районах Волгограда по случаю Дня России можно ознакомиться на сайте мэрии.
Фото: ЦПКиО, архив Высоты 102.