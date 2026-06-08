Сразу два телеканала прекратили вещание в Беларуси с 8 июня 2026 года. Подробности сообщает «Белтелеком».
Вещание прекратили два телеканала, который транслировались в тестовом режиме. Речь идет про «Наша тема» (81-я кнопка) и Bridge TV Deluxe (90-я кнопка). Названные каналы прекратили трансляцию в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.
Ранее Минфин Беларуси назвал три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП.
Кстати, знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса о песне, которую напевала вся страна. А вы сможете?
Тем временем профсоюз сказал, будет ли бесплатный проезд у школьников на летних каникулах.