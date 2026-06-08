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Сразу два телеканала прекратили вещание в Беларуси с 8 июня

«Белтелеком» сказал, какие телеканалы прекратили вещание в Беларуси с 8 июня.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два телеканала прекратили вещание в Беларуси с 8 июня 2026 года. Подробности сообщает «Белтелеком».

Вещание прекратили два телеканала, который транслировались в тестовом режиме. Речь идет про «Наша тема» (81-я кнопка) и Bridge TV Deluxe (90-я кнопка). Названные каналы прекратили трансляцию в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV и в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

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