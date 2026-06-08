Сергей Петрин рассказал об изменении схемы движения в связи с появлением метробуса

Как ранее уже сообщал Сергей Петрин, выделенная полоса метробуса будет обособлена от остального транспорта делиниаторами. Исключение составят только зоны въезда и выезда с прилегающих территорий. При этом установленные на участках «выделенки» камеры будут фиксировать не только нарушителей, заезжающих на полосу, но и автобусы, которые будут ее покидать.