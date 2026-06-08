В Воронеже электросамокатчикам с начала года выписали 335 штрафов

По словам господина Шацких, в этом году количество арендных электросамокатов в Воронеже сократилось: работают два оператора — ООО «Вуш» (1,2 тыс. единиц) и ООО «Орбитал Технолоджи» (бренд «Яндекс Go», 900 единиц). В 2025 году в городе работали три оператора (включая «МТС-Юрент») и было 3,2 тыс. единиц. В настоящее время сформировано 19 зон ограничения скорости движения СИМ (до 15 км/ч) и 25 зон запрета эксплуатации (в 2025 году их было 13). Запрещающие знаки установлены в парках «Дельфин», «Орленок», «Алые паруса», «Танаис», имени Дурова, Дзержинского, Кольцовском и Комсомольском скверах, на Советской площади, площади Победы, в Петровском и Никитинском скверах, в Первомайском саду и других зонах.