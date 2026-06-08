В 2026 году в Ростовской области благоустроят еще 45 общественных пространств

В 2025 году в Ростовской области в рамках по национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновили 43 объекта благоустройства. В 2026 году такие же работы собираются выполнять еще на 45 объектах в 39 муниципалитетах. На эти цели направят более 1,1 млрд рублей, сообщают донские власти.