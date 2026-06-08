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Житель Калининграда вонзил нож в спину приятеля

Ножевым ранением и уголовным делом закончилась бытовая ссора.

В Калининграде поссорились двое приятелей — один вонзил нож в спину другому. О случившемся в Балтрайоне рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Задержанным оказался 46-летний местный житель. Он гостил у товарища и в какой-то момент нервы сдали — схватился за нож. Друга экстренно госпитализировали.

Заведено уголовное дело, агрессор помещен в изолятор временного содержания.

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