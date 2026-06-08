Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород станет площадкой Всероссийского проекта «Театральный поезд»

Участники проекта представят в нашем регионе восемь постановок.

Нижний Новгород станет площадкой Всероссийского гастрольного проекта «Театральный поезд», об этом сообщается в канале министерства культуры Нижегородской области в национальном мессенджере MAX.

14 и 15 июня участники проекта представят в нашем регионе восемь постановок.

Нижегородский ТЮЗ.

14 июня в 16:00 — показ спектакля Казанского государственного театра юного зрителя «Воробьишко» (6+); 14 июня в 18:00 — на большой сцене показ спектакля Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова «Бедная Лиза» (12+); 15 июня в 17:30 — на малой сцене театра показ спектакля «Где родина моя?» (12+) от Альметевского татарского государственного драматического театра.

Нижегородской театр кукол.

14 июня в 16:00 — на большой сцене показ спектакля Набережночелнинского государственного театра кукол «Муха-цокотуха» (0+); 15 июня в 16:00 — Ульяновский театр кукол имени Народной артистки СССР В. М. Леонтьевой покажет сказку «Зайкина избушка» (6+); 15 июня в 10:00 на площадке перед Нижегородским театром кукол состоится показ спектакля Республиканского театра кукол города Йошкар-Олы «Волшебная дудочка» (6+).

Также на сцене в здании Московского вокзала состоятся показы фрагментов музыкально-поэтического спектакля «Вертинский» (6+) от Центра театрального мастерства. Показы пройдут 14 июня в 13:00 и 16:00, а также 15 июня в 10:00, в 12:00 и в 16:00.

На Большой Покровской 15 мая в 15:00 запланирован показ спектакля «Восточный экспресс» (0+) от Альметьевского уличного театра «Легкие крылья».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Напомним, с 18 по 21 июня нижегородцев и гостей города ждут гастроли Таганрогского театра им. А. П. Чехова. На сцене Нижегородского театра драмы им. М. Горького артисты из Таганрога покажут четыре спектакля.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше