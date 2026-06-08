Нижний Новгород станет площадкой Всероссийского проекта «Театральный поезд»

Нижний Новгород станет площадкой Всероссийского гастрольного проекта «Театральный поезд», об этом сообщается в канале министерства культуры Нижегородской области в национальном мессенджере MAX.
14 и 15 июня участники проекта представят в нашем регионе восемь постановок.
Нижегородский ТЮЗ.
14 июня в 16:00 — показ спектакля Казанского государственного театра юного зрителя «Воробьишко» (6+); 14 июня в 18:00 — на большой сцене показ спектакля Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова «Бедная Лиза» (12+); 15 июня в 17:30 — на малой сцене театра показ спектакля «Где родина моя?» (12+) от Альметевского татарского государственного драматического театра.
Нижегородской театр кукол.
14 июня в 16:00 — на большой сцене показ спектакля Набережночелнинского государственного театра кукол «Муха-цокотуха» (0+); 15 июня в 16:00 — Ульяновский театр кукол имени Народной артистки СССР В. М. Леонтьевой покажет сказку «Зайкина избушка» (6+); 15 июня в 10:00 на площадке перед Нижегородским театром кукол состоится показ спектакля Республиканского театра кукол города Йошкар-Олы «Волшебная дудочка» (6+).
Также на сцене в здании Московского вокзала состоятся показы фрагментов музыкально-поэтического спектакля «Вертинский» (6+) от Центра театрального мастерства. Показы пройдут 14 июня в 13:00 и 16:00, а также 15 июня в 10:00, в 12:00 и в 16:00.
На Большой Покровской 15 мая в 15:00 запланирован показ спектакля «Восточный экспресс» (0+) от Альметьевского уличного театра «Легкие крылья».
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.
Напомним, с 18 по 21 июня нижегородцев и гостей города ждут гастроли Таганрогского театра им. А. П. Чехова. На сцене Нижегородского театра драмы им. М. Горького артисты из Таганрога покажут четыре спектакля.