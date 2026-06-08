Нижний Новгород станет площадкой Всероссийского проекта «Театральный поезд»

Также на сцене в здании Московского вокзала состоятся показы фрагментов музыкально-поэтического спектакля «Вертинский» (6+) от Центра театрального мастерства. Показы пройдут 14 июня в 13:00 и 16:00, а также 15 июня в 10:00, в 12:00 и в 16:00.