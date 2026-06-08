Более 2 тысяч жителей Барнаула прошли диспансеризацию на рабочем месте

Диспансеризацию на рабочем месте за первые пять месяцев этого года прошли 2200 сотрудников предприятий и организаций Барнаула, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медосмотры провели специалисты консультативно‑диагностической поликлиники № 14. Обследование на рабочем месте занимает всего 1−1,5 часа. В программу диспансеризации входит комплекс диагностических процедур, в том числе анализы крови, ЭКГ, измерение артериального давления, анкетирование об образе жизни и наличии хронических заболеваний, оценка риска патологий сердечно‑сосудистой системы, скрининг на раннее выявление онкозаболеваний. Дополнительно сотрудники могут пройти флюорографию и маммографию в поликлинике № 14 по «зеленому коридору» — без очереди.
В 2026 году диспансеризацию на рабочем месте уже организовали предприятия «Алтайский шинный комбинат», «Тейси» и другие работодатели. В июне обследование прошли сотрудники Барнаульского завода котельного оборудования. В ближайшее время к программе присоединятся работники детской школы искусств № 6 и не только.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.