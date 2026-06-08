Более 2 тысяч жителей Барнаула прошли диспансеризацию на рабочем месте

Диспансеризацию на рабочем месте за первые пять месяцев этого года прошли 2200 сотрудников предприятий и организаций Барнаула, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».