«Мы строили-строили»: почему личные границы остаются мифом?

Когда личные границы слишком высокие
Тема границ все еще остается актуальной, но не всегда она понимается правильно! Обозначение границ нужно не для того, чтобы максимально оградить себя от людей, а для того, чтобы дать понять, что для вас приемлемо, а что нет в общении с вами.
Обозначение границ — это вежливость, бережность и предусмотрительность по отношению к себе и к другому. Это залог долгого и конструктивного общения. Кто-то скажет: «Ну вот, опять эти границы! Опять про то, что отдаляет людей друг от друга, делает их эгоистами и разобщает!».
Но это не так. Здоровые границы, наоборот, помогают сохранить максимально честное, открытое и здоровое общение, а не уходить в обиды, в нереалистичные ожидания и игру в чтение мыслей. На самом деле именно это и разобщает людей, заставляя бороться за «свою правду» и доказывать кто кому что должен.
Если каждый будет предусмотрительно следить за своими границами, держа в голове мысли не только о своих интересах и потребностях, но и потребностях других, то обид и недопониманий в общении будет гораздо меньше.
Здоровые границы: проясняем термин
Итак, здоровые границы — что это на самом деле и как их устанавливать наиболее экологично для себя и других?
Границы — это не требования. Обозначение своих границ — это не попытка контролировать другого, это способ обозначения, где проходят ваши линии дозволенного, они сообщают о ваших потребностях и нуждах.
Например, «Грубость в общении со мной неприемлема» — это граница.
«Не смей разговаривать со мной грубо!» — это требование. Тут важно уточнить, что бывают такие ситуации, где без требований тоже не обойтись. Но сейчас мы говорим именно о границах, а не о требованиях.
Это ваши границы и вы вправе устанавливать их такими, какими хотите, вам не нужно спрашивать на это разрешение ни у кого. Хотя тут тоже важно помнить, что вокруг вас — люди, у которых есть также свои границы и они также хотят, чтобы их уважали. В любом случае, ваша задача — обозначить и поддерживать свои границы, а не пытаться кого-то убедить в их необходимости, чтобы получить одобрение.
Что важно помнить при расстановке личных границ
Вы не в ответе за то, как люди будут воспринимать ваши границы
Некоторым людям могут не понравиться ваши границы, так бывает, хотя их чувства важны, но вы не должны пытаться управлять чужими эмоциями. Это не значит, что вам совсем не надо думать о чувствах и реакциях другого человека, это значит, что если ваш ответ сейчас «нет» по важным для вас причинам и если он не нравится кому-то, это не означает, что вы должны положить все свои силы, чтобы человек изменил свое отношение к вашей границе и перестал расстраиваться по этому поводу.
Ответ «нет» не разрушает отношения
На первый взгляд может показаться, что ваш отказ может отпугнуть человека. Но здоровые отношения, наоборот, предполагают свободу выражения своих ограничений, потребностей и честное самораскрытие. Таким образом, обозначение своих границ, наоборот, привносит больше доверия и близости в отношения, помогая предъявлять себя в обществе партнера более целостно и искренне — не из чувства вины, страха или долженствования, а из честного выбора.
Не стоит излишне объяснять и оправдываться, обозначая свои границы
Чем яснее и проще вы их обозначите, тем другому человеку будет легче вас понять правильно и действовать, принимая во внимание ваши границы. Это честно и удобно для всех.
Чувство вины не всегда говорит о том, что вы виноваты
Если вы привыкли все время держать при себе свои потребности и желания, начав говорить о них открыто, вы можете почувствовать вину просто потому, что раньше вы так не поступали. Это новый способ, когда вы честно говорите о своих потребностях и заявляете о своих границах, он вам непривычен, но это не значит, что вы виноваты в том, что теперь вы хотите, чтобы было по-другому. Вы меняетесь, ваши границы тоже меняются, и в этом нет никакой реальной вины!
Легче говорить о своих границах, если вы в ресурсе
Если вы устали, голодны или не выспались, труднее держать свои границы, поэтому следите за своим физическим состоянием, чтобы у вас были силы для уверенного поведения и четкого обозначения ваших границ.
Помните, что обозначение своих границ — это ваша ответственность, и это забота не только о себе, но и об окружающих — люди должны правильно понимать вас: о том, как с вами общаться, что для вас приемлемо, а что нет. Устанавливая свои границы, помните о том, что чужие границы не менее важны, чем ваши собственные.
Наталья Грачева, Психолог со специализацией в психологии здоровья, сертифицированный когнитивно-поведенческий терапевт, психодраматерапевт.