«Мы строили-строили»: почему личные границы остаются мифом?

Некоторым людям могут не понравиться ваши границы, так бывает, хотя их чувства важны, но вы не должны пытаться управлять чужими эмоциями. Это не значит, что вам совсем не надо думать о чувствах и реакциях другого человека, это значит, что если ваш ответ сейчас «нет» по важным для вас причинам и если он не нравится кому-то, это не означает, что вы должны положить все свои силы, чтобы человек изменил свое отношение к вашей границе и перестал расстраиваться по этому поводу.