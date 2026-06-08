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Народные приметы на 9 июня: сегодня надо положить на подоконник кошелёк с монетами

Не стоит допивать воду за детьми.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Федорин день, Федора Домовница. В этот день старались не наводить порядок в домах, особенно опасным считалось подметание, по поверьям, так случайно можно было вымести из дома домового открыть путь нечистой силе.

Сегодня надо испечь пироги с картошкой, квашеной капустой и первой зеленью. По поверью, это гарантирует хороший урожай.

Чтобы привлечь финансовое благополучие, надо положить на подоконник кошелек с мелочью, а на него поставить стакан воды. Воду обязательно надо выпить на следующее утро.

Не стоит рассказывать о своих достижениях и успехах, чтобы избежать сглаза.

Женщинам сегодня лучше не разговаривать друг с другом, распускание сплетен сегодня может привести к беде.

Плохая примета сегодня допивать за детьми воду, иначе они могут вырасти безвольными и с комплексом неполноценности. Чтобы защитить детей от болезней, не стоит стирать и сушить их одежду на улице.

Нельзя отдавали что‑либо из дома после заката, вместе с вещью уйдут удача и достаток.

Народные приметы на 9 июня:

— лес шумит без ветра — к дождю;

— обильная роса утром — день будет ясным;

— туман на рассвете — к богатому урожаю грибов и ягод;

— цветки жимолости не пахнут — к засухе;

— грачи сидят на траве — к дождю.

Источники: iz.ru, pogoda.mail.ru.