Ситуацию с топливом прокомментировали власти Ростовской области

По словам Игоря Сорокина, летом Ростовская область традиционно становится транзитным узлом для водителей, которые едут на море, и для транспорта, следующего в новые регионы. Рост трафика приводит к увеличению спроса на все виды моторного топлива. Также топливо требуется в аграрном секторе.