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Спортивные традиции: законодатели показали мастерство в национальных играх

В Нижнем Новгороде стартует юбилейное заседание Совета законодателей ПФО.

Источник: Время

80-е юбилейное заседание Совета законодателей Приволжского федерального округа (ПФО) будет проходить в Нижнем Новгороде 8−10 июня. Сегодня его участники знакомились со спортивными традициями страны и попробовали свои силы в некоторых видах спорта.

Мероприятие состоялось в ФОКе «Мещерский», где открылась демонстрационная площадка национальных видов спорта. Собравшиеся смогли показать свое мастерство в таких играх, как городки, лапта, таврели. Также прошли показательные выступление по самбо. Кроме того, в рамках мероприятия состоялся товарищеский матч по киле между командой руководителей аппаратов Заксобраний регионов ПФО и председателей молодежных парламентов округа.

Участие в играх принял и председатель Совета законодателей ПФО, спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что по поручению президента Владимира Путина в стране действует государственная программа «Спорт России», которая направлена на улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни.

Также напомним, что 24 года назад, в мае 2002 года в Нижнем Новгороде было заключено соглашение о создании Ассоциации представительных органов госвласти в ПФО. Затем она была переименована в Совет законодателей.

«Мы объединили усилия, чтобы изучать опыт регионов и представлять наши интересы на федеральном уровне, — отметил Люлин. — Гордимся тем, что наши инициативы становятся федеральными законами».

9 июня на площади Народного единства в Нижнем Новгороде участники Совета законодателей ПФО возложат цветы к памятнику гражданину Минину и князю Пожарскому. После чего в КУПНО. СТАРТ (ул. Рождественская, 17) пройдет заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах власти.

А 10 июня на Нижегородской ярмарке состоится пленарное заседание Совета законодателей ПФО. Одной из главных тем обсуждения станет развитие строительной отрасли. Еще одна тема — развитие молодежного парламентаризма на территории Приволжского федерального округа.

(16+).