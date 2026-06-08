Прикамский метзавод кратно снизил прибыль

ООО МЗ «Плезимет» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, по итогам прошлого года компания получила 441 млн руб. выручки — это на 12% больше, чем за предыдущий год (394,9 млн руб.). При этом чистая прибыль компании сократилась на 86% с 28,4 млн до 3,9 млн руб. Оборотные активы компании составили 519,7 млн руб.