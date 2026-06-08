Ввод жилья сократился на треть в Нижегородской области

В прошлом году за аналогичный период ввели 597,7 тыс. кв. м. Это почти на 34,1% больше, чем в текущем году. В первом квартале 2026 года ввод составил 326,3 тыс. кв. м — на 35,4% меньше по сравнению с 2025 годом.