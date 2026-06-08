Ввод жилья сократился на треть в Нижегородской области

В Нижегородской области объем ввода жилья составил 393,6 тыс. кв. м в январе — апреле 2026 года. Об этом сообщает Нижегородстат.
В прошлом году за аналогичный период ввели 597,7 тыс. кв. м. Это почти на 34,1% больше, чем в текущем году. В первом квартале 2026 года ввод составил 326,3 тыс. кв. м — на 35,4% меньше по сравнению с 2025 годом.
Кроме того, на четверть сократился объем строительства. За четыре месяца он составил 55,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила рейтинг АСИ по развитию инженерных сетей.