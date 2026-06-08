Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ввод жилья сократился на треть в Нижегородской области

Объем строительства сократился на четверть за четыре месяца.

В Нижегородской области объем ввода жилья составил 393,6 тыс. кв. м в январе — апреле 2026 года. Об этом сообщает Нижегородстат.

В прошлом году за аналогичный период ввели 597,7 тыс. кв. м. Это почти на 34,1% больше, чем в текущем году. В первом квартале 2026 года ввод составил 326,3 тыс. кв. м — на 35,4% меньше по сравнению с 2025 годом.

Кроме того, на четверть сократился объем строительства. За четыре месяца он составил 55,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила рейтинг АСИ по развитию инженерных сетей.